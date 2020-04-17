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​Зеленский сменил посла в Пакистане

В Исламабад отправится депутат первого созыва Маркиян Чучук.

​Зеленский сменил посла в Пакистане
Фото: mekaje.wordpress.com

Президент Владимир Зеленский сменил посла Украины в Пакистане.

Об этом говорится в указах №148-149/2020.

Вместо Владимира Лакомова, который был послом с 2012 года, в Исламабад отправится дипломат Маркиян Чучук.

Он возглавлял посольство Украины в Таиланде в 2008-2014 годах, а в последнее время был послом МИД по особым поручениям.

Маркиян Чучук был делегатом учредительного собрания Народного Руха Украины в 1989 году и позже стал депутатом Верховной Рады первого созыва.

На дипломатической службе - с 1994 года.

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