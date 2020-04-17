Шмыгаль анонсировал "виртуальный визит" в Германию для переговоров с Меркель

Планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и ход реформ в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал премьер.

Он уточнил, что планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и ход реформ в Украине.

Напомним, в начале марта Меркель поздравила Шмыгаля с назначением на должность премьера и пригласила посетить Берлин.