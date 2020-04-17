Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
В Киеве из-за сильного ветра упала часть временной конструкции на Подольском мосту
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
ГлавнаяПолитика

Шмыгаль анонсировал "виртуальный визит" в Германию для переговоров с Меркель

Планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и ход реформ в Украине.

Шмыгаль анонсировал "виртуальный визит" в Германию для переговоров с Меркель
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вместо запланированного визита в Берлин, проведет видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

"20 апреля посещу Германию. Конечно, в виртуальной форме. Коронавирус внес коррективы и в нашу работу. Поэтому в понедельник, вместо запланированного визита в Берлин, проведем видео-конференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель", - написал премьер.

Он уточнил, что планируется обсуждение дальнейшего сотрудничества, финансовой поддержки и ход реформ в Украине.

Напомним, в начале марта Меркель поздравила Шмыгаля с назначением на должность премьера и пригласила посетить Берлин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также