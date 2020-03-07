Меркель пригласила Шмыгаля в Берлин

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с назначением на должность и пригласила посетить Берлин.

Соответствующее заявление канцлера опубликовано на сайте правительства Германии.

"Наши двусторонние отношения достигли высокого уровня благодаря все более тесному сотрудничеству в последние годы. Федеральное правительство будет продолжать поддерживать вас и ваше правительство, особенно в сферах децентрализации, энергоэффективности, борьбы с коррупцией и судебной системы", - говорится в документе.

Также канцлер ФРГ пригласила нового премьера Украины посетить Берлин с официальным визитом.

"Мы хотели бы еще больше углубить наши двусторонние отношения. Мы хотим лучше использовать возможности тесного экономического сотрудничества в будущем. Чтобы обсудить эти и другие темы, я была бы очень рад приветствовать вас в Берлине", - добавила Меркель.

Напомним, 4 марта Рада приняла отставку премьер-министра Алексея Гончарука, что повлекло за собой отставку всего состава правительства.

Новым премьером парламент назначил Дениса Шмыгаля и утвердил его Кабинет министров.

Новоназначенное правительство приняло присягу и приступило к работе.