Шмыгаль уточнил сроки проведения реформы ГАСИ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на следующей неделе правительство проведет реформу Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Украина".

"Сегодня мы работаем над ликвидацией наиболее коррупционных органов. В ближайшее время, президент говорил на протяжении двух недель, думаю на следующей неделе мы проведем реформу Государственной архитектурной инспекции", - цитирует Шмыгаля Интерфакс-Украина.

По словам премьера, есть еще ряд органов, которые являются коррупционными и подлежат либо ликвидации, либо реформированию.

В феврале, будучи в должности вице-премьер-министра - министра развития громад и территорий, Денис Шмыгаль выступил за ликвидацию ГАСИ в нынешнем виде. Он заявил, что "ГАСИ - это клещ на здоровом теле строительного рынка".