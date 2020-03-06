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Подозреваемого в растрате 93 млн гривен замдиректора ОПЗ отпустили под залог в 1,51 млн гривен

Срок действия обязанностей - до 4 мая 2020 года включительно.

Подозреваемого в растрате 93 млн гривен замдиректора ОПЗ отпустили под залог в 1,51 млн гривен
Фото: daily.rbc.ua

Высший антикоррупционный суд избрал заместителю директора Одесского припортового завода, которого подозревают в растрате 93,3 млн гривен, меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 51 тыс гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в фейсбуке.

Отмечается, что подозреваемый также обязан носить электронный браслет слежения.

Срок действия обязанностей - до 4 мая 2020 года включительно.

На него также возложены дополнительные обязанности: не отлучаться за пределы Одесской области без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и/или работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).

В ВАКС не называют имени подозреваемого, но, по данным открытых источников, речь идет о Степане Киминчиджи.

Напомним, 5 марта детективы НАБУ сообщили о подозрении четверым лицам: доверенному лицу экс-нардепа Александра Грановского Ольге Ткаченко, которая выступила организатором схемы; замдиректора АО "Одесский припортовый завод"; начальнику отдела АО "Одесский припортовый завод" и владельцу компании - участницы коррупционной схемы.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемые организовали схему, по которой ОПЗ продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных, в результате чего государству был нанесен ущерб на 93,3 миллиона гривен.

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