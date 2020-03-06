Зеленский про саммит "нормандской четверки": "Мы работаем, чтобы он состоялся в конце апреля"

По словам президента, идет работа и для обмена удерживаемыми лицами в марте.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для обмена пленными и встречи глав государств "нормандской четверки" идет работа. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Президент заявил, что встреча Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 11 марта.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Думаю, что все это произойдет. Мы над этим серьезно работаем", - сообщил Зеленский.

В беседе с журналистами он отметил, что в вопросах обмена и встреч "мне кажется, у нас с вами полное доверие, потому что мы, как мне кажется, показали, что мы забираем наших людей".

"То есть у нас сильная команда, которая работает постоянно именно над верификацией людей, находящихся и на временно оккупированных территориях, и в России. Будет результат", - заявил Зеленский.

Напомним, 10 февраля на тот момент министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

О том, что новый саммит "нормандской четверки" должен пройти в апреле в Берлине, президенты Германии, Франции, Украины и РФ договорились на встрече в Париже. 15 февраля Макрон эту договоренность подтвердил.

17 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что еще нет ясности, в каком месяце может пройти встреча. Он говорил, что этот вопрос еще обсуждается.

26 февраля глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что новый саммит в "нормандском формате" может состояться после выполнения решений предыдущего саммита, а именно закрепления в законодательстве Украины "особого статуса Донбасса".

28 февраля Пристайко заявил, что встреча лидеров стран "нормандского формата" не состоится, пока Украина не выполнит все 7 пунктов коммюнике, принятого по результатам "нормандского саммита" в Париже.