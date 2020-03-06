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У Зеленского ответили на заявления Шмыгаля про воду в Крым

"Никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага".

У Зеленского ответили на заявления Шмыгаля про воду в Крым
Тамила Ташева
Фото: Пресс-служба ОП

Заместительница постоянного представителя президента Украины Крыму Тамила Ташева отметила, что позиция представительства Зеленского на полуострове неизменна - государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан Украины, которые живут в Крыму. Об этом Ташева написала у себя на фейсбуке. 

«Никакой воды в Крым до полной деоккупации полуострова от врага», - написала она. 

Ташева считает, что новоназначенный премьер-министр Украины Денис Шмигаль пока не в контексте Крыма. "Мы будем со своей стороны брифить все правительство в отношении крымских вопросов, в частности воды", - добавила она.

Также представительница президента отметила, что дискуссия про заботу о гражданах Крыма и т.д. проходит не впервые. 

"Причины две - 1) российский нарратив; 2) отсутствие осведомленности относительно ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что будет происходить с нашими же гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, потому что деньги в РФ освободятся для усиления военных и силовиков, не буду перечислять всех причин)", - добавила Ташева.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на власть" новый премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна подавать воду в оккупированный Крым.

Позже в своем фейсбуке премьер написал, что формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы и что главный тезис о невозможности подачи воды в Крым в нынешних условиях "потерялся в студии". 

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