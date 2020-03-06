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Шмыгаль поддержал идею референдума в вопросе продажи земли иностранцам

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт прежде всего для украинцев".

Шмыгаль поддержал идею референдума в вопросе продажи земли иностранцам
Фото: Макс Требухов

Новый глава правительства Денис Шмыгаль поддержал идею проведения всеукраинского референдума о продаже земли иностранцам.

Об этом премьер заявил в эфире ток-шоу "Право на владу" вечером 5 марта.

"Я сторонник того, чтобы рынок земли был открыт прежде всего для украинцев, и чтобы это был цивилизованный рынок земли, который даст толчок развитию экономики, фермерству, аграрному комплексу в Украине. Вопрос о возможности продажи земли иностранным компаниям или иностранцам должен решаться исключительно и только на всеукраинском референдуме", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что у украинцев должно быть право и возможность распоряжаться своей землей.

"Что касается вопроса о возможности продажи государственной земли, то это вопрос дискуссии в парламенте", - добавил глава Кабмина.

Напомним, 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства.

Ограничения по концентрации земли были установлены на уровне 35% в пределах ОТГ, 8% в пределах области, 0,5% (около 200 тыс. га) в пределах государства.

В законопроекте прописан переходный период до 1 января 2024 года, во время которого юрлица, бенефициарами которых являются иностранцы, лица без гражданства, иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельхозназначения.

Президент Владимир Зеленский обещал, что продажа земли иностранцам будет вынесена на всеукраинский референдум.

4 марта на сайте парламента опубликован законопроект "О всеукраинском референдуме". Его вынесли на общественное обсуждение, которое продлится до 18 марта включительно.

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