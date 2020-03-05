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Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией

Президенты встречались в Киеве в начале февраля.

Зеленский заявил о новом уровне отношений между Украиной и Турцией
Зеленский и Эрдоган
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отмечает, что отношения между Украиной и Турцией имеют значительный потенциал для развития и уже сейчас вышли на новый уровень.

Об этом он рассказал в интервью турецкому телеканалу ТРТ, сообщает пресс-служба президента.

"С президентом Эрдоганом у нас была очень полезная встреча, и мы поняли, что между двумя странами существуют хорошие отношения. Но мы должны развить их еще больше. Я думаю, что сейчас мы вывели наши отношения на другой уровень", - сказал Зеленский.

Президент также отметил позицию Турции по отношению к территориальной целостности и суверенитету Украины.

"С президентом Эрдоганом мы долго говорили об оккупации в Донецке и Луганске, а также об аннексии Крыма. Во время встречи мы пообщались об инвестициях в Херсонском регионе, который граничит с Крымом, для крымских татар, которые после аннексии Крыма переехали в контролируемые Украиной регионы. Мы построим там дома и гостиницы и реализуем различные инфраструктурные проекты для крымских татар. Мы построили КПВВ... Я хочу, чтобы крымские татары и крымчане увидели отношение к ним. Мы будем инвестировать, чтобы показать, что мы ценим их", - пояснил Зеленский.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале февраля посетил Киев для встречи с властями и участвия в Украинско-турецком бизнес-форуме. 

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