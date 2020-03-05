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Ионушас переадресовал к Зеленскому вопрос о его назначении генпрокурором

"На фракции этот вопрос действительно поднимался".

Депутат Верховной Рады Сергей Ионушас из фракции "Слуга народа" сказал, что вопрос с его назначением генеральным прокурором зависит от президента Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после того, как Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

"Этот вопрос зависит исключительно от субъекта представления. Субъектом представления согласно Конституции Украины и законодательству является президент Зеленский Владимир Александрович", - сказал депутат.

Ионушас депутат, что с Зеленским после последнего заседания фракции "Слуги народа" не общался.

"На фракции этот вопрос действительно поднимался, и если вы видели, были комментарии со стороны Давида Арахамии, Александра Корниенко", - сказал он.

Напомним, что Сергей Ионушас до избрания в Верховную Раду сотрудничал со студией "Квартал 95" как юрист. Входил в команду советников и экспертов президента Украины Владимира Зеленского в качестве эксперта по вопросам правосудия. Был доверенным лицом Владимира Зеленского в ЦИК на выборах президента Украины 2019 года.

В 2019 году был избран народным депутатом IX созыва от партии "Слуга народа" номером 38 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции. Заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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