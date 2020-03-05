Оржель о решении отказаться от должности министра: "Вместо решения проблем мы начали их кормить"

Одним из самых сложных процессов в своей работе он назвал борьбу с системой и старыми коррумпированными кадрами.

Бывший министр энергетики Алексей Оржель объяснил, почему решил уйти со своей должности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"В момент, когда стране нужны сложные решения, когда необходимо стиснуть зубы и делать непопулярные, но жизненно необходимые вещи, и только через некоторое время мы получим результат - у меня появилось ощущение, что вместо решения проблем мы начинаем их "кормить", - объяснил он.

Оржель поблагодарил свою команду и отметил, что ему не стыдно ни за один день своей работы.

"Я горько удивлен, что очень сложно найти профессиональных, честных и принципиальных людей, с которыми можно работать. Более того, в некоторых людях начинаешь разочаровываться. Но, несмотря ни на что, за полгода нам удалось сделать много позитивных вещей, как для экологии, так и для энергетики", - написал он.

Одним из самых сложных процессов в своей работе он назвал борьбу с системой и старыми коррумпированными кадрами.

"Очень трудно работать, когда решения, принятые в кабинете министра, известны всем еще до регистрации в канцелярии, когда до министра не доходят документы, когда кто-то не хочет, чтобы он видел, когда люди, которые работают в министерстве (не все), работают не на страну, и не на министерство", - заявил Оржель, отметив, что все же за 6 месяцев удалось сбить некоторые коррупционные "столбы".

Напомним, экс-министр топлива и энергетики, бывший губернатор одесской области Иван Плачков, чье имя прозвучало в контексте возможного назначения на должность главы Министерства энергетики и защиты окружающей среды, об этом этом узнал из средств массовой информации.