Госгеонедра выставила на электронные аукционы 12 участков

Государственная служба геологии и недр Украины выставила на электронные аукционы 12 участков общей начальной стоимостью 7 944 767 грн. Об этом сообщил пресс-центр Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Сообщается, что впервые среди лотов выставлены участки, номинированные недропользователями.

«В частности, выставили лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаниками, песком, известняком, глиной, молибденовыми металлами», - сказано в сообщении.

Согласно информации в электронной системе аукционов "ProZorro.Продажи", на торги выставлены:

Могилев-Подольский участок (Винницкая область) со стартовой ценой 7,5 тыс. гривен;

Северно-Сиваский участок (Херсонская область) со стартовой ценой 53,5 тыс. гривен;

скважина №1202 в с. Сливино (Николаевская область) со стартовой ценой 12,4 тыс. гривен;

участок "Красный" (Днепропетровская область) со стартовой ценой 4,5 млн гривен;

Будановский участок (Тернопольская область) со стартовой ценой 8,2 тыс. гривен;

Ганновский участок (Кировоградская область) со стартовой ценой 349,8 тыс. гривен;

Иволожанское месторождение (Сумская область) со стартовой ценой 2,9 млн гривен;

Яновский участок (Тернопольская область) со стартовой ценой 5,5 тыс. гривен;

Борисовский участок (Винницкая область) со стартовой ценой 5,2 тыс. гривен;

Немийский участок (Винницкая область) со стартовой ценой 22,3 тыс. гривен;

Турбовский участок (Винницкая область) со стартовой ценой 27 тыс. гривен;

скважина №3-г в селе Новопавловка (Николаевская область) со стартовой ценой 83,4 тыс. гривен.

Заявки на участие в торгах принимаются до 15 апреля. Аукционы назначены на 16 апреля.

«Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Госгеонедр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно - и это также впервые для Службы», - отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

По его словам, Госгеонедра также упростила механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: «убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе».

Напомним, в сентябре сообщалось, что Госгеонедра по результатам шести проведенных электронных аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами продала 26 участков недр почти на 500 млн гривен.