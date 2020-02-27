Минфин не поддерживает повышение налога на доходы, это загонит зарплаты в "тень"

Министерство финансов не поддерживает повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с большими зарплатами и отмену военного налога. Об этом сообщила глава министерства Оксана Маркарова в интервью FinClub.

Таким образом Маркарова прокомментировала внесени в Раду законопроектов об отмене военного сбора и повышении НДФЛ для больших зарплат.

"Когда бюджет принят, нельзя принимать законопроекты, которые этот бюджет разрушают. Мы такое уже видели в 2019 году, когда после принятия бюджета была предоставлена льгота для ввоза оборудования для альтернативной энергетики. Это завершилось недополучением около 9 млрд грн. Поэтому, отмену военного налога не поддерживаем. Но и повышение НДФЛ также не поддерживаем, потому что это не приведет к увеличению поступлений, а наоборот, когда бизнес сориентируется, приведет к тенизации зарплат", - подчеркнула Маркарова.

Она отметила, что в правительство намерено стимулировать официальное трудоустройство и увеличивать количество рабочих мест, а подобные инициативы отразятся отрицательно. По ее словам, этот вопрос уже обсуждался и с налогово-финансовым комитетом, и с бюджетным комитетом. В большинстве случаев, депутаты поддерживают позицию Миныина.

"Верховная Рада - законодательный орган. Так, он продуцирует различные идеи. У депутатов, тем более профильного комитета, наверное, есть своя точка зрения, как это должно происходить. Старт нашей совместной работы по диагностике в том числе согласует наше отношение к этим законопроектам. Просто их обсуждение будет более длительным. К тому же Верховная Рада "зашла в землю", мы видим, что это длительный процесс", - добавила министр.

Речь идет о двух законопроектах, поданных в октябре нардепом от "Слуги народа" Александром Дубинским об отмене военного сбора. Кроме того, в январе он зарегистрировал проект, предусматривающий введение шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размеры ставки будут зависеть от размера зарплаты. Соответственно, чем больше зарплата, тем больше налог.

Напомним, 16 января Верховная Рада внесла масштабные изменения в налоговое законодательство, а именно приняла законопроекты №1209-1 и №1210 - о совершенствовании администрирования налогов и устранении отдельных несогласованностей в налоговом законодательстве.

Введение новых стандартов будет способствовать совершенствованию процедуры администрирования налогов и сборов, усилит контроль за их уплатой, а также повысит имидж Украины в международных отношениях.