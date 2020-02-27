Маркарова раскритиковала бюджетные запросы Минэкономики

Милованов предложил увеличить государственную поддержку промышленности и сельского хозяйства почти в 8 раз.

Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала бюджетные запросы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое инициировало 90 млрд гривен господдержки для промышленности и агроотрасли в последующие три года.

Об этом Маркарова сказала, комментируя заявление министра экономики Тимофея Милованова.

"Бизнесу нужны нормальные равные условия и верховенство права, а увеличение расходов бюджета на поддержку (особенно такую) - это мне кажется ошибкой. Если есть лишние 90 млрд, то лучше снизить налоги для всего бизнеса, а не перенаправлять средства налогоплательщиков на некоторых избранных", - написала Маркарова.

Милованов предложил увеличить государственную поддержку промышленности и сельского хозяйства почти в 8 раз. По его словам, вся поддержка будет разделяться "по современным лучшими практиками и будет решать проблемы в тех направлениях, где не работают рынки".

В частности, из запрашиваемых 90 млрд гривен больше 40 млрд гривен могут получить сельскохозяйственные производители. Еще 3,12 млрд гривен - Фонд частичного гарантирования кредитов и 1,5 млрд гривен предлагается предусмотреть на кредиты фермерским хозяйствам.

Для поддержки экспорта Минэкономики рассчитывает на 12,41 млрд. гривен.

На промышленность по разным направлениям планируется выделить в общей сложности более 32,65 млрд гривен.

"В целом в промышленность (включая экспорт и промышленность в агро - например, производство техники) предлагается привлечь до 55-60 млрд грн (конкретная сумма будет зависеть от распределения программ в сельском хозяйстве). По годам сумма господдержки составляет: 26 млрд на 2021, 31 млрд на 2022, 33 млрд на 2023, всего более 90 млрд грн", - заявил Тимофей Милованов.

Напомним, на брифинге 26 февраля Милованов заявил, что возглавляемое им министерство предложило предусмотреть 77 млрд грн на проекты поддержки развития промышленности в 2021-2023 годах.