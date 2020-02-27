“АЛТ Украина” представит новый продукт - облачную МИС EMCImed+

Релиз нового поколения медицинской информационной системы для комплексной автоматизации процессов медицинских учреждений запланирован на 12 марта 2020 года

Компания АЛТ Украина - один из ведущих производителей инновационных информационных решений для медицины - расширяет линейку продуктов облачной платформой EMCImed+.

Презентация продукта пройдет 12 марта 2020 года в рамках бесплатного бизнес-завтрака “Цифровые технологии в медицине: как реформа меняет подход к сфере здравоохранения”, где соберутся представители профессионального медицинского сообщества.

МИС EMCImed+ - это новое поколение системы ЭМСИМЕД - коробочной версии, которой уже несколько лет успешно пользуются ведущие медицинские учреждения в Украине. Облачная платформа предназначена для автоматизации процессов частных и государственных медицинских учреждений, сетевых клиник и врачей частной практики. Система станет драйвером роста продаж медицинских услуг и инструментом для повышения качества обслуживания пациентов в каждой точке взаимодействия.

Кроме готовых процессов для автоматизации ключевых задач медучреждения, в новом облачном решении реализован ряд возможностей, соответствующих последним требованиям МОЗ:

Реестр пациентов и электронная карта пациента - функционал предназначен для создания электронных карт пациентов, консолидации данных, необходимых для заключения Деклараций и предоставления медицинских услуг. В сервисе реализована возможность сегментации пациентов по группам и быстрый поиск по базе.

Электронные рецепты - система предоставляет функционал для выписки и погашения электронных рецептов по правительственной программе “Доступные лекарства”. Дополнительно в системе можно зарегистрировать аптечное учреждение в eHealth. Перечисленный функционал бесплатный как для врача, выписывающего рецепт, так и для фармацевта, который его погашает.

Декларации - в рамках модуля для автоматизации амбулаторно-поликлинического приема реализован функционал для работы с электронными декларациями.

Кроме презентации облачной платформы EMCImed+, на мероприятии также будут обсуждать последние новшества медицинской реформы, делиться кейсами по автоматизации процессов клиники и обмениваться опытом решения проблем, с которыми сталкиваются медицинские учреждения на пути диджитализации.