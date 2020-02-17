В Александровской больнице впервые имплантировали механическое сердце, - КГГА

Операция прошла успешно, пациент уже ходит и чувствует себя хорошо.

Кардиохирурги Александровской клинической больницы Киева провели первую операцию по имплантации механического сердца, выполненную на базе муниципального медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

По словам мэра, это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине.

"За два года в нем проведено более 7 тыс. операций на сердце. На днях проведена уникальная операция по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине в Институте сердца. Операцию провели столичные кардиохирурги. Это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии", - отметил Кличко.

Пациенту, которому сделали операцию - 67 лет, он киевлянин. Мужчина страдает тяжелой формой сердечной недостаточности, перенес несколько инфарктов. Последний месяц, несмотря на тяжесть состояния, находился на стационарном поддерживающем лечении.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Механическое сердце было имплантировано в сердце мужчины и помогает ему должным образом функционировать. Пациент уже ходит и чувствует себя хорошо.

Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 млн грн, стоимость механического сердца - 4,5 млн грн.

Операция профинансирована за счет местного бюджета в рамках программы "Здоровье киевлян".

Напомним, в декабре сообщалось, что столичный центр экстренной медицинской помощи за счет средств городского бюджета закупил 22 устройства для непрямого массажа сердца на общую сумму около 11 млн грн.