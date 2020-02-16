Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Справа полковника Без’язикова: розвідник, звільнений з полону і звинувачений у зраді
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
"12 ножей в спину революции". Что в Мюнхене предлагают Украине. Update
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Симулятор емоцій імені Хржановського: яким може стати меморіальний центр «Бабин Яр»
Симулятор емоцій імені Хржановського: яким може стати меморіальний центр «Бабин Яр»
"Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм"
"Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм"
ГлавнаяОбществоЗдоровье

На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут 11 иностранцев

Эвакуация запланирована на 19 февраля.

На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут 11 иностранцев
Фото: facebook/Skyup-airlines

Самолет авиакомпании SkyUp, который должен эвакуировать из китайского Уханя граждан Украины, заберет оттуда и иностранцев, в частности аргентинцев.

Об этом сообщили в Минздраве, передает ВВС Украина.

Всего Украина планирует эвакуировать из Китая 58 человек, 11 из которых  - иностранцы. Эвакуация запланирована на 19 февраля.

Речь идет о здоровых людях, которые согласились пройти в Украине 14-дневный карантин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщали, что самолет полетит в Китай для эвакуации украинцев 18 февраля, а вернется на следующий день.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан из Уханя.

"Посольство в Пекине согласовывает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.

Всего на самолете в Украину буду лететь 86 человек, из которых 58 пассажиров (в том числе 11 иностранцев), а остальные - члены экипажа, медики, представители МВД, Минобороны и ГСЧС.

Власти Украины долго не могли найти место, где эвакуированные из Уханя граждане будут проходить карантин. По словам главы Кабмина, сейчас готовят четыре объекта.

Ранее МИД Украины сообщал, что в провинции Хубэй находятся около 100 украинцев, предварительно соглашались выехать около 50.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также