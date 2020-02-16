На самолет, который будет эвакуировать украинцев из Уханя, возьмут 11 иностранцев

Самолет авиакомпании SkyUp, который должен эвакуировать из китайского Уханя граждан Украины, заберет оттуда и иностранцев, в частности аргентинцев.

Об этом сообщили в Минздраве, передает ВВС Украина.

Всего Украина планирует эвакуировать из Китая 58 человек, 11 из которых - иностранцы. Эвакуация запланирована на 19 февраля.

Речь идет о здоровых людях, которые согласились пройти в Украине 14-дневный карантин.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщали, что самолет полетит в Китай для эвакуации украинцев 18 февраля, а вернется на следующий день.

Министерство иностранных дел Аргентины сообщило, что власти Украины предложили свою помощь в эвакуации аргентинских граждан из Уханя.

"Посольство в Пекине согласовывает все необходимые процедуры для того, чтобы эвакуировать аргентинцев, которые этого пожелают", - говорится в заявлении МИД Аргентины.

Аргентина выразила благодарность Украине за сотрудничество и помощь.

Всего на самолете в Украину буду лететь 86 человек, из которых 58 пассажиров (в том числе 11 иностранцев), а остальные - члены экипажа, медики, представители МВД, Минобороны и ГСЧС.

Власти Украины долго не могли найти место, где эвакуированные из Уханя граждане будут проходить карантин. По словам главы Кабмина, сейчас готовят четыре объекта.

Ранее МИД Украины сообщал, что в провинции Хубэй находятся около 100 украинцев, предварительно соглашались выехать около 50.