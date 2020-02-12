Консолидация усилий в борьбе с вирусом в Китае стала примером для всех, - эксперт

Директор Центра Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (2018-2019) Владимир Курпита считает, что все ветви власти должны консолидировать усилия в борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение" в Институте Горшенина.

“Ситуация с коронавирусом демонстрирует нам, что проблема не возникает исключительно с системой охраны здоровья, проблема немного шире. И консолидация усилий разных ветвей власти, которую продемонстрировал Китай, может быть хорошим примером того, как нужно реагировать на такие вызовы. Почему такие вызовы возникли и чем вызвано такое отношение ВОЗ? Прежде всего, это связано с очень быстрым распространением вируса. Всегда сравнивают эту вспышку с вспышками двух предыдущих вирусов - в 2003 и 2012 годах. Отличие в том, что в этот раз власть Китая не скрыла информацию. А в Украине, начиная со второй недели января регулярно проводятся брифинги, информирование населения о ситуации. Но чем больше информирования, тем больше вопросов, и это связано с тем, что это новый вирус, о нем не знают. О нем многое неизвестно - как он распространяется, где он сохраняется, как его можно закрыть. Из-за этого складывается впечатление, что что-то недоговаривают. На самом деле, новая информация появляется почти каждый день и носит как научный, так и глобальный характер. Уже точно идентифицирован геном вируса и можно утверждать, что в лучшем случае через 2-2,5 месяца мы будем иметь защиту от него, - сказал Владимир Курпита.

Эксперт также добавил, что на данный момент 15 стран мира ввели ограничение на въезд туристов из КНР, еще 4 страны запретили их въезд. 17 стран мира эвакуировали своих граждан с территории провинции Хубэй.