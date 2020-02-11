Минздрав отрицает дефицит масок в Украине

Министерство здравоохранения отрицает дефицит медицинских масок в Украине.

Об этом на брифинге во вторник сказала министр Зоряна Скалецкая.

"Дефицита нет. У нас четыре производителя, которые выпускают достаточно большое количество. Другое дело, чтобы аптеки их закупали. Нет ограничения со стороны производителей, есть низкая активность со стороны аптек", - сообщила она.

Министр надеется, что хотя бы в коммунальных аптеках маски будут в постоянном наличии.

"Мы общались с производителями, аптеками, местной властью, чтобы обеспечить наличие [масок], чтобы они закупали в достаточном количестве у производителей", - сказала Скалецкая.

Напомним, что Минздрав не рекомендует носить маски для профилактики заболевания новым коронавирусом. Маски стоит надевать людям, которые уже заболели, для снижения риска заражения других в закрытых помещениях. На улице маски неэффективны.

Чтобы сделать себя менее уязвимым к вирусам нужно чаще мыть руки, избегать близких контактов с больными, правильно питаться и пить достаточно жидкости, проветривать и увлажнять помещения, вести здоровый образ жизни и достаточно спать.