Эксперты обсудят экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.

12 февраля (среда) 2020 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Коронавирус. Социальное и экономическое измерение».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции? Медицинский аспект и безопасность. Анализ информационного сопровождения эпидемии и его последствия для общества. Экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.

Участники круглого стола:

Федор Лапий, иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины;

Андрей Скипальский, директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины (ожидается подтверждение);

Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова;

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).