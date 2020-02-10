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В Институте Горшенина состоится круглый стол "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение"

Эксперты обсудят экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.

В Институте Горшенина состоится круглый стол "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение"
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

12 февраля (среда) 2020 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Коронавирус. Социальное и экономическое измерение».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  1. Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции? Медицинский аспект и безопасность.
  2. Анализ информационного сопровождения эпидемии и его последствия для общества.
  3. Экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.

Участники круглого стола:

  • Федор Лапий, иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины;
  • Андрей Скипальский, директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины (ожидается подтверждение);
  • Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова;
  • Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).

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