12 февраля (среда) 2020 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол: «Коронавирус. Социальное и экономическое измерение».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
- Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции? Медицинский аспект и безопасность.
- Анализ информационного сопровождения эпидемии и его последствия для общества.
- Экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.
Участники круглого стола:
- Федор Лапий, иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины;
- Андрей Скипальский, директор Директората общественного здоровья МОЗ Украины (ожидается подтверждение);
- Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова;
- Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.
Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Контакт для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка).