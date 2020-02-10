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Новичок "Манчестер Юнайтед" пропустит испанский сбор команды из-за коронавируса

Одион Игало будет поддерживать спортивную форму индивидуально.

Новичок "Манчестер Юнайтед" пропустит испанский сбор команды из-за коронавируса
Одион Игало
Фото: skysports.com

Новичок "Манчестер Юнайтед" Одион Игало пропускает тренировочный сбор команды, который стартовал в испанской Марбелье, сообщает Sky Sports.

Арендованный до конца сезона у "Шанхай Шеньхуа" нападающий прилетел в Манчестер из Китая еще в позапрошлый уикенд.

Однако руководство манкунианцев переживает, что у 30-летнего нигерийского форварда могут возникнуть проблемы с пересечением границы при возвращении на Британский остров, и решило не рисковать.

Добавим, что в Британии действуют ограничения в отношении граждан, которые в предыдущие две недели побывали на материковом Китае. Эти меры были введены из-за коронавируса,

Отметим, что количество смертей от коронавируса превысило 900.

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