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Эстафету олимпийского огня впервые в истории начнет женщина

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Эстафету олимпийского огня впервые в истории начнет женщина
Анна Коракаки
Фото: https://greece.greekreporter.com/

Греческая олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки станет первой женщиной в истории, которая начнет эстафету олимпийского огня. Об этом сообщает Kyodo News.

Эстафета начнется 12 марта в греческом городе Олимпия. Анна Коракаки написала, что для нее это большая честь.

Далее Коракаки передаст огонь японской олимпийской чемпионке по легкой атлетике Мидзуки Ногучи. Она станет первой японской спортсменкой, которая примет участие в эстафете.

Последней получит огонь в Греции спортсменка Екатерина Стефаниди, которая завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Затем олимпийский огонь самолетом доставят в Японию. Его путешествие начнется из региона Тохоку, пострадавшего от землетрясения и цунами в 2011 году. 24 июля олимпийский огонь должны доставить к стадиону в Токио.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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