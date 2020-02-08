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Шестикратный чемпион Формулы-1 выставил на продажу за 52 млн долл. свой пентхаус на Манхэттене

Льюис Хэмилтон в нем никогда не жил.

Льюис Хэмилтон
Фото: EPA/UPG
Льюис Хэмилтон

Шестикратный чемпион мира в классе машин Формула-1 Льюис Хэмилтон повторно выставил на продажу свой пентхаус на Манхэттене по цене 52 млн долл., сообщает architecturaldigest.com.

Фото: bhsusa.com

3-этажные апартаменты с впечатляющим видом на Нью-Йорк, площадью около 12,5 тыс. кв. футов, включают в себя шесть ванных комнат, частные террасы на крыше, библиотеку, большую комнату с 6-метровыми потолками, бассейн и кухню.

Фото: bhsusa.com
Фото: bhsusa.com
Фото: bhsusa.com
Внутренний частный лифт соединяет все три этажа.
Фото: bhsusa.com
Также есть гараж для двух машин.

Британец приобрел этот дом два года назад за 44 млн долл., но никогда в нем не жил.

Он расположен в одном из самых престижных районов Нью-Йорка – "Гринвич-Виллидж", в комплексе Tribeca, где живут многие знаменитости.

Фото: bhsusa.com

Примечательно, что 35-летний гонщик "Мерседес" ранее уже выставлял этот пентхаус на продажу – в марте 2019 года недвижимость оценивалась в 57 млн долл. Однако покупателя найти так и не удалось.

Отметим, что Хэмилтон также является владельцем другого соседнего пентхауса, который он купил в прошлом году за 40,7 млн долл.

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