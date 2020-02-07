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Два европейских футбольных чемпионата хотят объединиться, - СМИ

Бельгия и Голландия хотят сделать единый чемпионат.

Два европейских футбольных чемпионата хотят объединиться, - СМИ
Фото: inews.co.uk.

Бельгийская Лига "Жюпилер" и голландская "Эредивизи" могут объединиться в единый чемпионат. Об этом сообщает isport.ua, со ссылкой на Deloitte.

По информации источника, в данном чемпионате будут выступать 18 профессиональных клубов.

Главная причина объединения - повышение финансового обеспечения с продаж прав на показ матчей.

Если в настоящее время доходность двух чемпионатов по продажам ТВ-прав составляет 80 млн евро, то в перспективе новый проект может приносить 400 млн.

Формат чемпионата - 10 клубов из Голландии и восемь из Бельгии будут играть в регулярном чемпионате. По итогам сезона худший представитель каждой страны будет вылетать, а на его место подниматься локальный чемпион низшей лиги.

УЕФА, в свою очередь, никак не комментирует данную идею.

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