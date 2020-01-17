"Шахтер" вошел в топ-10 клубов Европы по годовой чистой прибыли

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал экономический отчет по итогам 2018 финансового года.

Донецкий "Шахтер" вошел в топ-10 среди клубов Европы по чистой прибыли за этот период.

Украинский клуб заработал 42 млн евро и занял шестое место в общем рейтинге.

Абсолютным лидером в этой номинации стал французский "Монако" - 179 млн евро.

На втором месте расположился лондонский "Тоттенхэм" (127 млн). Тройку лидеров замкнул еще один английский клуб - "Ливерпуль" (120 млн).

Добавим, что один из лидеров мирового клубного спорта по валовому доходу – мадридский "Реал" в данном рейтинге занял лишь 10-е место. А "Барселона" и вовсе не вошла в топ-20.