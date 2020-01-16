Два украинских биатлониста - в топ-10 спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге прошла вторая гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Мужскую спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад.

На второй позиции оказался соотечественник Фуркада - Кентен Фийон Майе.

Разбавил французский пьедестал представитель Германии Бенедикт Долль.

Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный мощно провели гонку и вошли в топ-10.

При этом Артем занял 8-ю, а Дмитрий 10-ю позицию.

Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 22:41,5 Кентен Фийон Майе (Франция, 0+0) +3,1 Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +12,0

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