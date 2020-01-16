Два украинских биатлониста - в топ-10 спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге прошла вторая гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону.
Мужскую спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад.
На второй позиции оказался соотечественник Фуркада - Кентен Фийон Майе.
Разбавил французский пьедестал представитель Германии Бенедикт Долль.
Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный мощно провели гонку и вошли в топ-10.
При этом Артем занял 8-ю, а Дмитрий 10-ю позицию.
- Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 22:41,5
- Кентен Фийон Майе (Франция, 0+0) +3,1
- Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +12,0
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- 8. Артем Прима (Украина, 0+0) +27,3
- 10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +34,8
- 36. Сергей Семенов (Украина, 0+0) +1:32,1
- 37. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:32,6
- 88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:40,6