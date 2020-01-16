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Два украинских биатлониста - в топ-10 спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Германии прошла вторая гонка этапа.

Два украинских биатлониста - в топ-10 спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Артем Прима
Фото: biathlon.com.ua

В немецком Рупольдинге прошла вторая гонка пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Мужскую спринтерскую гонку на 10 км с двумя огневыми рубежами выиграл лидер общего зачета, француз Мартен Фуркад.

На второй позиции оказался соотечественник Фуркада - Кентен Фийон Майе.

Разбавил французский пьедестал представитель Германии Бенедикт Долль.

Два украинских биатлониста – Артем Прима и Дмитрий Пидручный мощно провели гонку и вошли в топ-10.

При этом Артем занял 8-ю, а Дмитрий 10-ю позицию.

  1. Мартен Фуркад (Франция, 0+0) 22:41,5
  2. Кентен Фийон Майе (Франция, 0+0) +3,1
  3. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) +12,0

  • 8. Артем Прима (Украина, 0+0) +27,3
  • 10. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0) +34,8
  • 36. Сергей Семенов (Украина, 0+0) +1:32,1
  • 37. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +1:32,6
  • 88. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:40,6
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