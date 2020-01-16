Игрок "Динамо" не признает свою вину в употреблении допинга, - СМИ

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин не признает свою вину в употреблении допинга и, возможно, настоял на вскрытии пробы "Б", сообщает isport.ua.

Напомним, Беседина подозревают в употреблении допинга. В его пробе, взятой после матча Лиги Европы, обнаружили запрещенные вещества, но никаких подробностей ни клуб, ни УЕФА не сообщают.

Окончательное решение еще не вынесено, а до этого момента Беседин отстранен от футбола.

Отметим, что на тренировочный сбор с "Динамо", который проходит в Турции, игрок не полетел.