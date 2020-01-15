Украинец возглавил московский "Спартак-2"

Новым главным тренером "Спартака-2" стал Роман Пилипчук, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Контракт с 52-летним украинским специалистом рассчитан до конца следующего сезона.

"Спартак-2", набрав 25 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета ФНЛ, на 16-м месте в турнирной таблице.

Напомним, Пилипчук входил в тренерский штаб "Спартака" с 2016 по 2018 год, будучи ассистентом главного тренера Массимо Карреры, и становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

В сезоне 2012/13 тренировал донецкий "Олимпик".