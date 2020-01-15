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Президент "Барселоны" признался, почему он уволил Вальверде

Нужно было дать толчок к концу сезона.

Президент "Барселоны" признался, почему он уволил Вальверде
Хосеп Мария Бартомеу
Фото: EPA/UPG

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал отставку главного тренера Эрнесто Вальверде.

"Могу сказать, что я всегда доверял Эрнесто. Клуб был доволен его работой. Замена тренера - это реакция на разочаровывающую динамику первой команды, несмотря на хорошие результаты", - цитирует Бартомеу официальный сайт каталонцев.

"Мы обсудили ситуацию с Вальверде, он не новичок. Решили, что команде нужен новый толчок со сменой тренера, новое видение. Благодарю Эрнесто за его прощальное письмо. У нас были близкие отношения, и он сделал команду лучше. Эрнесто не заслуживает ничего, кроме уважения", - отметил президент "Барселоны".

Напомним, Вальверде стал первым за 17 лет наставником "Барсы", которого уволили по ходу сезона.

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