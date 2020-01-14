Иньеста жестко прошелся по решению руководства "Барселоны" уволить Вальверде

Легендарный полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал увольнение Эрнесто Вальверде с поста главного тренера каталонского клуба.

"Все это делается как-то неправильно. В любой ситуации надо иметь уважение к человеку. И неважно, нравится он вам как тренер или нет", - приводит слова Иньесты AS.

Что касается возможного преемника, то Иньеста видел в этой должности своего экс-партнера по средней линии Хави или нынешнего наставника сборной Голландии Роналда Кумана.

"Хави, возможно, чуть лучше знает нынешнюю обстановку в клубе, но Куман намного более опытный специалист. Моя кандидатура? У меня нет тренерской лицензии", - высказал свое мнение Иньеста.