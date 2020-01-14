Стала известна зарплата футболистов "Реала" и "Барселоны"

Лионель Месси и здесь вне конкуренции.

Зарплата футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" стала известна общественности после того, как издание Total Sportek опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.

По информации источника, которую приводит isport.ua, бельгийский вингер "бланкос" Эден Азар, переехавший на "Сатьяго Бернабеу" прошлым летом из "Челси", является самым высокооплачиваемым игроком своей команды. Его недельный оклад составляет 400 тыс. фунтов.

В "Барселоне" самый большой гонорар ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает 1,24 млн фунтов каждую неделю.

Зарплаты игроков "Реала" в неделю:

Эден Азар: 400 000 фунтов

Гарет Бэйл: 350 000 фунтов

Серхио Рамос, Хамес Родригес и Тони Кроос: по 200 000 фунтов

Лука Модрич: 180 000 фунтов

Лука Йович: 170 000 фунтов

Марсело: 150 000 фунтов

Рафаэль Варан: 140 000 фунтов

Иско: 120 000 фунтов

Дани Карвахаль: 100 000 фунтов

Марко Асенсио и Каземиро: 90 000 фунтов

Начо Фернандес: 70 000 фунтов

Родриго: 66 000 фунтов

Браим Диас и Лукас Васкес: 60 000 фунтов

Альфонс Ариоля – 45 000

Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов

АНДРЕЙ ЛУНИН: 25 000 фунтов

Дани Себальос: 20 000 фунтов

Борха Майораль: 10 000 фунтов

Эдер Милитао и Ферлан Менди: неизвестно

Зарплаты игроков Барселоны в неделю: