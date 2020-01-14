Стала известна зарплата футболистов "Реала" и "Барселоны"

Зарплата футболистов мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" стала известна общественности после того, как издание Total Sportek опубликовало эти данные, основываясь на слитой информации в интернет.
По информации источника, которую приводит isport.ua, бельгийский вингер "бланкос" Эден Азар, переехавший на "Сатьяго Бернабеу" прошлым летом из "Челси", является самым высокооплачиваемым игроком своей команды. Его недельный оклад составляет 400 тыс. фунтов.
В "Барселоне" самый большой гонорар ожидаемо получает капитан команды Лионель Месси. Аргентинец зарабатывает 1,24 млн фунтов каждую неделю.
Зарплаты игроков "Реала" в неделю:
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Эден Азар: 400 000 фунтов
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Гарет Бэйл: 350 000 фунтов
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Серхио Рамос, Хамес Родригес и Тони Кроос: по 200 000 фунтов
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Лука Модрич: 180 000 фунтов
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Лука Йович: 170 000 фунтов
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Марсело: 150 000 фунтов
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Рафаэль Варан: 140 000 фунтов
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Иско: 120 000 фунтов
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Дани Карвахаль: 100 000 фунтов
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Марко Асенсио и Каземиро: 90 000 фунтов
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Начо Фернандес: 70 000 фунтов
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Родриго: 66 000 фунтов
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Браим Диас и Лукас Васкес: 60 000 фунтов
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Альфонс Ариоля – 45 000
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Винисиус Жуниор: 40 000 фунтов
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АНДРЕЙ ЛУНИН: 25 000 фунтов
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Дани Себальос: 20 000 фунтов
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Борха Майораль: 10 000 фунтов
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Эдер Милитао и Ферлан Менди: неизвестно
Зарплаты игроков Барселоны в неделю:
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Лионель Месси: 1 244 000 фунтов
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Луис Суарес: 405 000 фунтов
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Френки де Йонг: 360 000 фунтов
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Антуан Гризманн: 346 000 фунтов
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Серхио Бускетс: 260 000 фунтов
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Иван Ракитич: 230 000 фунтов
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Жерар Пике: 220 000 фунтов
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Самуэль Умтити и Усман Дембеле: 210 000 фунтов
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Серхио Роберто: 170 000 фунтов
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Артуро Видаль: 155 000 фунтов
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Жорди Альба: 150 000 фунтов
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Марк-Андре тер Штеген: 90 000 фунтов
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Артур Мело: 85 000 фунтов
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Нельсон Семедо: 60 000 фунтов
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Клемент Ленгле: 45 000 фунтов
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Ансу Фати: 17 138 фунтов