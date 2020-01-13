Ла Парка неудачно приземлился после прыжка из ринга.

Известный рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта по прозвищу Ла Парка скончался в ночь на 12 января, сообщает sport.ua.

В октябре 2019 года во время боя Ла Парка хотел выполнить прием, но неудачно приземлился после прыжка. Боец столкнулся с металлическим ограждением и потерял сознание.

В результате падения он повредил голову и шейные позвонки.

Мексиканцу провели несколько операций. В декабре его выписали из больницы, но выздороветь он не смог.

В начале 2020-го года спортсмен умер в возрасте 54 лет.

Отметим, что Ла Парка выступал в образе скелета.