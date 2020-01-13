Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Елизавета II созывает кризисное совещание из-за решения принца Гарри
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Признание Ирана и советский хребет
Признание Ирана и советский хребет
В центре Киева обокрали певицу MARUV
В центре Киева обокрали певицу MARUV
Розбір польотів
Розбір польотів
Казус Филарета
Казус Филарета
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Конкурс без конкурса: как назначают на государственные должности «своих людей»
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
ГлавнаяСпорт

Мексиканский рестлер умер вследствие неудачно проведенного приема на ринге

Ла Парка неудачно приземлился после прыжка из ринга.

Мексиканский рестлер умер вследствие неудачно проведенного приема на ринге
Ла Парка
Фото: LA Times

Известный рестлер Иисус Альфонсо Эскобоза Уэрта по прозвищу Ла Парка скончался в ночь на 12 января, сообщает sport.ua.

В октябре 2019 года во время боя Ла Парка хотел выполнить прием, но неудачно приземлился после прыжка. Боец столкнулся с металлическим ограждением и потерял сознание.

В результате падения он повредил голову и шейные позвонки.

Мексиканцу провели несколько операций. В декабре его выписали из больницы, но выздороветь он не смог.

В начале 2020-го года спортсмен умер в возрасте 54 лет.

Отметим, что Ла Парка выступал в образе скелета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также