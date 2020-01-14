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"Реал" сравнялся с "Барселоной" по количеству титулов в клубной истории

Мадридцы завоевали свой 91 трофей.

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Фото: EPA/UPG
"Реал"
"Барселона" неудачно выступила в Суперкубке Испании, проиграв полуфинальный матч "Атлетико" 2:3.

Напротив, "Реал" выиграл финал у того же "Атлетико" (0:0, по пенальти 4:1) и в 11-й раз стал обладателем Суперкубка страны.

Тем самым, "королевский клуб" сравнялся с "Барселоной" по завоеванным трофеям – у обоих клубов их стало по 91.

К 11-ти Суперкубкам "Реал" добавил 33 титула чемпиона страны, 19 – Кубков Испании. Кроме того, мадридцы 13 раз выигрывали Лигу Чемпионов, 7 раз побеждали в Клубном чемпионате мира, выиграли 4 Суперкубка Европы, 2 Кубка УЕФА, и по одному разу Кубок Эвы Дуарте и Кубок испанской лиги.

Среди достижений каталонцев - 26 побед в чемпионате Испании, 30 - в Кубке Испании и 5 - в Лиге Чемпионов, 13 – в Суперкубке Испании, 2 - в Кубке испанской лиги. 5 – в Суперкубке УЕФА, 3 - в Кубке Эвы Дуарте, 4 - в Кубке обладателей кубков УЕФА и 3 – в Кубке Ярморок.

Добавим, что под руководством нынешнего главного тренера Зинедина Зидана "Реал" завоевал уже 10-й трофей. Это второй результат в истории мадридского клуба после Мигеля Муньоса (14 трофеев).

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