В течение поединка рефери 8 раз прибегал к использованию VAR.

В аравийской Джидде на стадионе "Короля Абдалла Спортс Сити" состоялся второй полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором чемпион прошлого года – "Барселона" встречалась с бронзовым призером – "Атлетико".

В первом тайме каталонцы владели явным преимуществом, но "матрасники" выстояли.

А на 19-й секунде второй половины встречи мадридцы забили – это сделал сыгравший лишь 19 секунд в матче капитан команды Коке, вышедший на второй тайм на замену – 0:1.

После пропущенного гола "Барса" включила всю имеющуюся у себя скорость и оборона "Атлетико" стала рассыпаться, словно песчаные барханы в Аравийской пустыне во время пыльных бурь.

Четырежды в течение 20 минут "блаугранас" забивали мячи, половину из которых отменил VAR – 2:1.

Этот фактор (не засчитанных голов) окрылил подопечных Диего Симеоне, и они бесстрашно пошли вперед. В основном они это делали по центру, где у "Барселоны" "свистел ветер".

Именно по центру "Атлетико" организовало в последнюю 10-минутку две результативные атаки, которые и вывели мадридцев в финал турнира – 2:3.

12 января в рамках финала Суперкубка нас ждет не "Эль Классико", а "простое" мадридское дерби.

По существу, победителем турнира может стать клуб, который никакого отношения до Суперкубка не имеет – не чемпион и не обладатель Кубка. Такова новые реалии футбольной Испании.