Защитник "Волыни" Тарас Михалик принял участие в футзальном турнире "Рождественская коляда", который прошел в Луцке.

36-летний Михалик вышел на площадку за команду "Припять" из своего родного города Любешова, которая играла против "Иквы" из Млинова. Матч завершился победой "Припяти" 3:1.

В одном из отрезков встречи игроки обеих команд стали вести себя чересчур агрессивно, непривычно для футзального поединка стелясь в подкатах, причем даже по футбольным меркам подкаты исполнялись с грубыми нарушениями правил.

Всех успокоил Михалик, которому, наверное, надоел весь этот беспредел.

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины попросту решил спровоцировать драку, за что впоследствии был удален.

Зато боевые действия на паркете на этом завершились.

Добавим, что в финале без дисквалифицированного Михалика "Припять" обыграла "Духче" и стала победителем турнира во второй раз подряд.

Отметим, что игроки команды-победительницы непривычно смотрелись в форме московского "Локомотива" со спонсором в виде "Российских железных дорог" - РЖД на футболках.

Напомним, за московских "железнодорожников" в период с 2013 по 2018 годы выступал Михалик.