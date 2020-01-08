"Динамо" попало в топ-5 лучших команд Лиги Европы за последние 10 лет

За это время киевляне дважды выходили в четвертьфинал турнира.

Киевское "Динамо" заняло пятое место среди команд Лиги Европы по набранным очкам за последние 10 лет.

Динамовцы лишь 1 очко уступили римскому "Лацио".

За этот период киевляне сыграли 70 матчей, в которых набрали 113 очков. Отметим, что лучшим достижением "Динамо" были выходы в четвертьфинал в сезонах 2010/11 и 2014/15.

В топ-20 попала еще одна украинская команда – "Днепр", которая расположилась на 16-м месте. Днепряне в 2015 году играли в финале Лиги Европы, где в драматичной борьбе уступили "Севилье" 2:3.

Именно испанская "Севилья" стала лучшей командой турнира по набранным очкам. Андалусийцы набрали 136 очков в 67 матчах.