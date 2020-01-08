Тайсон Фьюри обозвал Усика "бомжом"

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) резко отреагировал на решение WBO назначить украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Все началось с того, что президент организации Пако Валькарсель под видео из тренировки узбекского проспекта Баходира Жалолового (6-0, 6 КО) написал, что хотел бы увидеть его бой против Фьюри.

Слова Валькарселя вызвали негодование у британца, который в своем ответе косвенно нелестно затронул и Усика.

“Ха-ха. Возможно, мне было бы что сказать, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили туда какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.

В свою очередь, Валькарсель попытался объяснить, что лишение Фьюри первой позиции в рейтинге связано с его матч-реваншем против чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера, который не позволит ему в ближайшем время бороться за титул WBO.

“Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен. Поэтому WBO убрала тебя из рейтинга. Кстати, чемп, удачи“.

Напомним, поединок Фьюри – Уайлдер состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отказаться от пояса WBO.