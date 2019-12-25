Фото: EPA/UPG Деонтей Уайлдер

Американец нокаутировал кубинца в 7-м раунде и защитил титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC.

Фото: ringtv.com Сауль Альварес

Кстати, 3-й раунд первого боя между этими боксерами признан раундом года.

Поединком года признан бой, состоявшийся в японской Сайтаме в рамках финала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между чемпионом IBF, японцем Наоя Иноуэ и обладателем "супер" титула WBA, филиппинцем Нонито Донэйром. В итоге, победу одержал японец.

Напомним, за 2018 год лучшим боксером был признан Александр Усик.