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Нокаут от Уайлдера признан лучшим в профессиональном боксе в 2019 году

Попал под "кувалду" Луис Ортис. 

Деонтей Уайлдер
Фото: EPA/UPG
Деонтей Уайлдер
Авторитетное издание The Ring лучшим нокаутом года признало тот, который случился в поединке Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса, сообщается на официальном сайте журнала.

Американец нокаутировал кубинца в 7-м раунде и защитил титул чемпиона мира в супертяжелой весовой категории по версии WBC.

Кроме того, был определен лучший боксер года. Им стал мексиканец Сауль Альварес, по прозвищу Canelo - "Рыжий".
Сауль Альварес
Фото: ringtv.com
Сауль Альварес
Событием года стал матч-реванш между Энтони Джошуа и Энди Руисом.

Кстати, 3-й раунд первого боя между этими боксерами признан раундом года.

Поединком года признан бой, состоявшийся в японской Сайтаме в рамках финала второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между чемпионом IBF, японцем Наоя Иноуэ и обладателем "супер" титула WBA, филиппинцем Нонито Донэйром. В итоге, победу одержал японец.

Напомним, за 2018 год лучшим боксером был признан Александр Усик.

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