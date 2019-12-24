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Роналду и Месси на двоих заработали €1,5 млрд: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Но лидеры хит-парада не они.

Журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия.

Флойд Мейвезер
Фото: EPA/UPG
Флойд Мейвезер
Рейтинг возглавил боксер Флойд Мейвезер-младший, заработавший 915 млн евро. Во многом он возглавил список благодаря встречам с Мэнни Пакиао и Конором Макгрегором.

  1. Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) - 915 млн евро
  2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 800
  3. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 750
  4. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 680
  5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 640
  6. Тайгер Вудс (США, гольф) - 615
  7. Фил Майклсон (США, гольф) - 480
  8. Мэнни Пакиао (Филиппины, бокс) - 435
  9. Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 425
  10. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) - 400
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