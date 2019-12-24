Роналду и Месси на двоих заработали €1,5 млрд: Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия

Журнал Forbes на своем официальном сайте опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов по итогам десятилетия.
- Флойд Мейвезер-младший (США, бокс) - 915 млн евро
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 800
- Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 750
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 680
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 640
- Тайгер Вудс (США, гольф) - 615
- Фил Майклсон (США, гольф) - 480
- Мэнни Пакиао (Филиппины, бокс) - 435
- Кевин Дюрант (США, баскетбол) - 425
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1) - 400