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Forbes назвал топ наиболее высокооплачиваемых писателей мира

В этом году рейтинг состоит из пяти человек. 

Джоан Роулинг
Фото: facebook.com/joanne.rowling.146
Джоан Роулинг
Издание Forbes опубликовало список самых высокооплачиваемых писателей мира. На первой строчке разместилась автор книг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она за 2019 год заработала $92 млн, в том числе и за счет продажи прав на экранизацию ее новой книги. 

На втором, согласно со списком на сайте журнала, американский писатель Джеймс Паттерсон, который вместе с Биллом Клинтоном написал книгу "The President Is Missing". Стоимость активов писателя составляет около $800 млн, его годовой доход – около $70 млн. 

Джеймс Паттерсон
Фото: facebook.com/JamesPatterson
Джеймс Паттерсон

Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, мемуары которой под названием "Becoming" продались в количестве 10 миллионов. Ей удалось заработать 36 миллионов долларов. 

Мишель Обама
Фото: facebook.com/Ticketmaster
Мишель Обама

На четвертом месте – автор книг для подростков Джефф Кинни. Его творчество принесло ему 20 млн долларов за год. 

Джефф Кинни
Фото: facebook.com/Jeff-Kinney-389178761840459
Джефф Кинни

На пятом месте разместился "король ужасов" Стивен Кинг с 17 млн долларов – основную часть заработка получил благодаря экранизации двух частей его романа "Оно".

Стивен Кинг
Фото: facebook.com/OfficialStephenKing
Стивен Кинг

Отмечается, что рейтинг составлен на основе данных с июня 2018 по 1 июня 2019 года.  

В прошлогоднем рейтинге на первом месте был Джефф Кинни, на втором – Джоан Роулинг, а замыкал тройку лидеров Стивен Кинг, пишет "Читомо".

Напомним, также Forbes опубликовал рейтинг наиболее высокооплачиваемых музыкантов года. На первом месте разместилась певица из Штатов Тейлор Свифт, которая в 2019 заработала заработала $185 млн. 

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