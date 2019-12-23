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Создание архива репрессивных органов в Киеве обойдется в 550 млн гривен

Здание на Троещине будут адаптировать под архив несколько лет.

Создание архива репрессивных органов в Киеве обойдется в 550 млн гривен
Здание будущего отраслевого архива
Фото: uinp.gov.ua

Стоимость Архива репрессивных органов, который планируют создать на Троещине в Киеве, составит 550 млн гривен. Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович на пресс-конференции в понедельник.

"Большая часть в работе по декоммунизации - это создание Архива репрессивных органов", - отметил он, говоря о планах УИНП.

В 2020 году на создание архива из бюджетных средств будет выделено около 50 млн гривен, а общая стоимость проекта составляет 550 млн гривен.

Директор института напомнил, что под создание архива выделено помещение Национального банка в районе Троещины площадью 10 000 кв м, однако со временем его площадь расширят до 19 000 кв м. Институт Нацпамяти намерен в 2020 году приблизится к адаптации этого помещения к потребностям архива, если увеличат финансирование. В целом, чтобы адаптировать помещение, потребуется несколько лет.

"Архив станем мощным интеллектуальным центром, в который будут приезжать советологи, ученные со всего мира. Это большой 8-этажный исследовательский центр с конференц-залами, дискуссионными комнатами, архивохранилищем", - рассказал Дробович.

По его словам, это будет самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе.

Напомним, что в этот архив перевезут документы 1917-1991 годов, которые сейчас хранятся в Службе безопасности Украины, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и судах.

В Украине доступ к архивным материалам репрессивных органов гарантирован каждому гражданину.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинской института национальной памяти.

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Источник: "Українські новини"
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