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ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа

Цель фонда – продвигать независимое совместное кинопроизводство.

ВР приняла закон о присоединении Украины к европейскому фонду поддержки кинематографа
Фото: censor.net.ua

Верховная Рада приняла законопроект №0013 "О присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки совместного производства и распространения художественных кинематографических и аудиовизуальных произведений (EURIMAGES)". Об этом свидетельствует сайт ВР.

Членство в "Евримаж" вступает в силу для Украины с даты получения Генеральным секретарем Совета Европы официального сообщения о присоединении.

"Евримаж" основали 26 октября 1988 года Резолюцией Комитета Министров Совета Европы. Цель этого фонда – продвигать независимое кинопроизводство путем предоставления финансовой поддержки полнометражным, анимационным и документальным фильмам совместного производства.

Ежегодный бюджет фонда составляет более 20 млн евро. Членами фонда являются 40 стран.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение квалификационных расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям.

Законопроект противоречит норме Конституции относительно равных прав и противодействия дискриминации по любому признаку. А также закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине" по поддержке национального производителя кинопродукции.

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