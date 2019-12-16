Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
ГлавнаяКультура

Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы УКФ

Министр культуры убежден, что УКФ должен оставаться вне политических споров. 

Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы УКФ
Фото: EPA/UPG

Экс-первая леди Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы Украинского культурного фонда. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в телеграме. 

«На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета», - написал он.

Министр убежден, что для госучреждения, которым является УКФ, важно оставаться вне политических споров, а также исключить политизированность позиции главы наблюдательного совета. 

«Сегодня Марина Анатольевна подала заявление на увольнение с должности главы наблюдательного совета УКФ», - добавил Бородянский. При этом он отметил, что нового главу фонда выберут на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

Напомним, Марина Порошенко была назначена главой Украинского культурного фонда в январе 2018 года. Ее назначил министр культуры на тот момент - Евгений Нищук. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также