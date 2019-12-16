Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы УКФ

Экс-первая леди Марина Порошенко подала заявление об отставке с поста главы Украинского культурного фонда. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в телеграме.

«На прошлой неделе я обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы наблюдательного совета», - написал он.

Министр убежден, что для госучреждения, которым является УКФ, важно оставаться вне политических споров, а также исключить политизированность позиции главы наблюдательного совета.

«Сегодня Марина Анатольевна подала заявление на увольнение с должности главы наблюдательного совета УКФ», - добавил Бородянский. При этом он отметил, что нового главу фонда выберут на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

Напомним, Марина Порошенко была назначена главой Украинского культурного фонда в январе 2018 года. Ее назначил министр культуры на тот момент - Евгений Нищук.