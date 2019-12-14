Бельгийский карнавал исключили из списка всемирного наследия ЮНЕСКО из-за антисемитизма

Во время карнавала были установлены куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, стоящих на горе из денежных купюр.

Ежегодный карнавал в бельгийском городе Алст исключили из списка списка нематериального культурного наследия ЮНЕСКО из-за проявления антисемитизма во время проведения мероприятия.

Решение об исключении Алстского карнавала в ЮНЕСКО объяснили "систематическим повторением расистских и антисемитских представлений".

"Комитет обосновывал свое решение тем, что систематическое повторение расистских и антисемитских представлений несовместимо с основополагающими принципами Конвенции 2003 года об охране нематериального культурного наследия", - говорится в заявлении Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В ЮНЕСКО заверили, что организация придерживается основополагающих принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами и осуждает все формы дискриминации, включая расизм, антисемитизм, исламофобию и ксенофобию.

В марте 2019 во время карнавала в Алсте на одной из платформ были установлены куклы, изображающие ультраортодоксальных евреев, стоящих на горе из денежных купюр. Появление этих кукол вызвало протест местных еврейских организаций и возмущение Еврокомиссии.

Карнавал в Алсте проводится на севере Бельгии ежегодно. В 2010 году праздник был включен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО внесли косовскую керамику.