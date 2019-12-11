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Вышел новый тизер сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино

Сериал станет продолжением «Молодого Папы», вышедшего в 2016 году.

Вышел новый тизер сериала "Новый Папа" Паоло Соррентино
Фото: Скриншот из видео

Телеканал HBO опубликовал новый трейлер сериала "Новый Папа" режиссера Паоло Соррентино. Главные роли в нем сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович. Также в сериале появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

"Новый Папа" является продолжением "Молодого Папы", который вышел в 2016 году. Главную роль в нем сыграл Джуд Лоу. По сюжету первого сезона его персонаж - 47-летний кардинал Ленни Белардо стал одним из самых молодых в истории Пап Римских.

Премьера телесериала запланирована на 10 января 2020 года.

Напомним, «Молодой папа» был первым сериалом для Паоло Соррентино, режиссера фильмов "Великая красота", "Юность" и "Великолепный". Его фильм "Юность" участвовал в конкурсе Каннского кинофестиваля в 2015 году и стал лучшим европейским фильмом года по версии Европейской киноакадемии. "Великая красота", чья премьера также состоялась в Каннах в 2013 году, получила "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

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