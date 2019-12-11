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Госкино намерено выделить 49,3 млн гривен на съемки фильма "Бабий Яр" Лозницы

Общий бюджет фильма - 5 миллионов евро.

Госкино намерено выделить 49,3 млн гривен на съемки фильма "Бабий Яр" Лозницы
Фото: censor.net.ua

Государственное агентство по вопросам кино намерено договориться с киевской компанией "Солар Медиа интертеймент" о предоставлении господдержки размером в 49,3 млн гривен на съемки фильма "Бабий Яр" режиссера Сергея Лозницы. Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro.

Срок предоставления финансовой поддержки до 31 декабря 2021 года. При этом компания-победитель была единственной компанией, которая участвовала в торгах.

Ранее Сергей Лозница сообщал, что общий бюджет фильма - 5 миллионов евро, сам проект существует уже 6 лет. Фильм стал одним из победителей 11-го питчинга Госкино. 

Напомним, у Госкино сейчас нет главы. 29 ноября, Кабмин перезапустил конкурс на эту должность, поскольку в первом конкурсе комиссия отклонила всех кандидатов, в том числе и Юлию Сенкевич (генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля).

Экс-глава Госкино Филипп Ильенко назвал весь процесс избрания нового руководителя агентства абсурдом.

Представители украинской киноиндустрии просили признать Синькевич победителем конкурса, но в Кабмине отказались прислушаться к их мнению.

2 декабря киносообщество направило письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой срочно вмешаться в процесс назначения главы Госкино. Однако никаких ответных реакций пока не было.

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Источник: "Українські новини"
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