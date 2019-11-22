​Киносообщество призвало назначить главой Госкино Юлию Синькевич

Она выбыла из конкурса на последнем этапе, не пройдя собеседование.

Фото: Сергей Нужненко

Представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо президенту, премьер-министру и министру культуры в поддержку Юлии Синькевич, которая была единственным кандидатом на должность председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино, но не прошла собеседование.

Как сообщает "Детектор.Медиа", письмо имеет уже больше 200 подписей.

Украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не согласны с результатами конкурса на должность главы Госкино, по которым генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич не набрала достаточное количество баллов, чтобы возглавить ведомство.

Авторы письма называют эту ситуацию "срывом" конкурса и заявляют, что именно Синькевич должна стать председателем Госкино. Они требуют от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы пересмотреть результаты собеседования.

Напомним, что предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко уволился в августе после пяти лет работы на этой должности.