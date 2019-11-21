По результатам последнего собеседования на пост главы Госкино единственная оставшаяся кандидатка на эту позицию выбыла из-за недостаточного количества баллов.

Об этом пишет Детектор медиа.

На записи Национального агентства Украины по вопросам госслужбы слышно, что Юлия Синькевич не набрала достаточного количества баллов по одной из компетенций.

Изначально на конкурс на пост главы Госкино подалось 8 человек, все выбыли на предыдущих стадиях конкурса.

По закону о государственной службе, в случае провала конкурса должен быть объявлен повторный конкурс.

Отметим, что назначения нового главы Госкино ждут победители 11-го и 12-го питчингов, результаты которого хотел пересмотреть министр культуры Владимир Бородянский. В итоге Совет по поддержке кинематографии поднял проходной балл в результатах 11-го конкурса кинопроектов, чем сократил количество победителей, которые могут получить госфинансирование, в два раза.

Предыдущий глава Госкино Филипп Ильенко назвал результат конкурса "фарсом".

На 2020 год на финансирование Госкино в госбюджете заложено 750 млн грн.