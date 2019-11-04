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На пост главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер из "Слуги народа" (дополнено)

На сайте НАПК пять кандидатов зарегистрировали свои декларации.

На пост главы Госкино претендуют генпродюсер ОМКФ и актер из "Слуги народа" (дополнено)
Юлия Синькевич
Фото: Facebook / Odesa International Film Festival

По состоянию на утро 1 ноября свои декларации как кандидаты на пост главы Госагентства по вопросам кинематографа подали четыре человека.

Об этом свидетельствует сайт НАПК.

Так, возглавить Госкино может Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, продюсер фильмов "Леся" и "Родные" Виталия Манского.

Еще один кандидат – Алексей Кирющенко, актер, снимавшийся в "Слуге народа" и "Сватах". В 2015 году, согласно Википедии, у него еще было российское гражданство, и он получил вид на жительства в Украине.

Также декларацию в НАПК подала Кристина Хлапонина, генпродюсер телеканала "Солнце", и Алексей Пантелеев, владелец ООО "Дія фільм".

Дополнение, 4 ноября. На пост главы Госкино также претендует Сергей Зленко, директор кинотеатров "Магнат" и "Boomer". Он подал декларацию 1 ноября во второй половине дня.

Конкурс на пост руководителя агентства проходит согласно закону о госслужбе. Так, кандидаты должны иметь украинское гражданство, подтвердить уровень владения украинским языком, иметь высшее образование и подать декларацию о доходах. Если кандидат уже работает на госслужбе, он повторную декларацию не подает.

Временно выполняет обязанности главы Госкино руководитель юридического отдела агентства Юлия Шевчук. Предыдущий руководитель агентства Филипп Ильенко написал заявление об отставке 19 сентября.

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