Совет по господдержке кино сократил количество победителей 11-го питчинга в два раза

Совет по государственной поддержке кинематографа сократил в два раза количество победителей 11-го конкурса кинопроектов, который проходил этим летом.

На сайте Госкино вывесили обновленный список победителей, состоящий из 46 проектов (в изначальном списке был 101 проект).

Так, судя по этому списку, госфинансирование в результате 11-го питчинга не получат новые проекты Мирослава Слабошпицкого ("Антропоцен"), Виктории Трофименко ("Яков"), Ахтема Сеитаблаева ("Конотопская битва"), Тараса Ткаченко ("Девы ночи"), Алены Демьяненко ("Голубой лев"), Павла Острикова ("Ты – космос"), Тараса Дроня ("С завязанными глазами"), Романа Бондарчука ("Первое сентября"), Романа Балаяна ("Пятница, 13") и так далее.

В списке победителей остались новые фильмы Валентина Васяновича ("Отблиск"), Дмитрия Сухолиткого-Собчука ("Памфир"), Катерины Горностай ("Стоп-земля"), Сергея Лозницы ("Бабий Яр"), Тони Ноябревой ("Кого ты больше любишь?") и другие.

Старый список победителей – тут, новый – тут.

Кроме того, Совет объявил победителей 12-го конкурса кинопроектов, где участвовали неигровые и анимационные фильмы. В списке – 34 победителя, в том числе новые фильмы Алисы Коваленко ("Донбассс-Гималаи"), Никиты Лыськова ("Свіжина"), Евы Нейман ("Привоз") и другие.

Напомним, вчера украинские кинорежиссеры выступили с письмом в адрес Госкино и Совета по господдержке кино с требованием сделать финансирование для украинских авторов приоритетным по сравнению с иностранными режиссерами, снимающими в украинской ко-продукции.